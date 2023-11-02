0
0
47
НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки уничтожила 31 украинский БПЛА

15:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 521 самолет, 254 вертолета, 8 543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1 175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 02.11.2023
Свыше 41% американцев считают чрезмерной помощь Вашингтона Киеву — опрос
0
101
15:00 02.11.2023
ВС РФ на аэродроме Миргород Полтавской области поразили украинский самолет Су-27
0
122
14:32 02.11.2023
«Хезболлах» мобилизует бойцов на войну с Израилем, если не будет прекращен огонь в Газе
0
187
14:12 02.11.2023
Украина и США адаптируют советские системы ПВО под американские снаряды, подтвердили в ВСУ
0
191
14:00 02.11.2023
Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении
0
206
13:32 02.11.2023
Потери мировой экономики могут достичь $2 трлн в случае эскалации на Ближнем Востоке — NYT
0
207
13:20 02.11.2023
Армения предложила РФ соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута
0
283
13:05 02.11.2023
Абсурдно даже говорить о возможности победы Украины — Песков
0
262
13:00 02.11.2023
Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
0
255
12:32 02.11.2023
Депутат предложил создать отдельную программу обучения для инженеров
0
260

Возврат к списку