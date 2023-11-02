ПВО РФ за сутки уничтожила 31 украинский БПЛА
15:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 521 самолет, 254 вертолета, 8 543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1 175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.
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