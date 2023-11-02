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НОВОСТИ

Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

16:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный центр исторической памяти создан при президенте России. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован.

Проект создания такого национального центра обсуждался на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента РФ в начале сентября. Глава государства поддержал инициативу и поручил оперативно решить все вопросы.

Как отмечал директор Музея Победы Александр Школьник, такая площадка позволила бы консолидировать усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что России «нужен такой центр».

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