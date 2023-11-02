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Деструктивных изменений в состоянии «Троицы» Андрея Рублева нет — Минкультуры РФ

16:12 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реставрационный совет при Минкультуры России рассмотрел мероприятия по сохранению иконы «Троица» Андрея Рублева, специалисты не выявили деструктивных изменений в ее состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в Центре [имени И. Э.] Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем», — сказал гендиректор Центра им. И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, слова которого приводит пресс-служба.

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