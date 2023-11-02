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НОВОСТИ

Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

16:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

«Юрий Хатуевич умер сегодня. Это произошло в больнице», — сказал Петровский.

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