Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

«Юрий Хатуевич умер сегодня. Это произошло в больнице», — сказал Петровский.