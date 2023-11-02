70% украинцев считают необходимой критику власти, несмотря на боевые действия — опрос
17:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинцы кардинально изменили мнение о возможности критиковать действия власти в условиях вооруженного конфликта. Почти за 1,5 года число тех, кто считает критику необходимой, возросло с 26% до 70%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По его сведениям, в мае прошлого года 68% респондентов выступили за то, чтобы отложить любые споры, критику власти считали допустимой 26%. Однако в октябре 2023 года мнение населения стало диаметрально противоположным. Данные последнего опроса показали, что теперь 70% украинцев считают важным критиковать ошибочные решения власти. Лишь 25% респондентов настаивают на том, что любых споров нужно избегать.
Комментируя результаты исследования, в КМИС указали, что на Украине возрастает критика действий центральной власти. В институте считают, что основным фактором изменения настроений в обществе по вопросу критики власти является высокий уровень коррупции в стране.
Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 2 007 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
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