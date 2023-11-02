0
0
0
НОВОСТИ

Обвиняемую в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге признали невменяемой — СК

17:12 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщину, которая обвиняется в убийстве троих своих несовершеннолетних детей в Екатеринбурге, признали невменяемой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«Согласно заключению экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 25 по 26 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей.

Как добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей их передачи в суд с целью решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении фигурантки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Адвокат Олег Грязютин сообщал журналистам, что Анастасия Петрова частично признала вину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 02.11.2023
70% украинцев считают необходимой критику власти, несмотря на боевые действия — опрос
0
68
16:32 02.11.2023
Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
0
125
16:12 02.11.2023
Деструктивных изменений в состоянии «Троицы» Андрея Рублева нет — Минкультуры РФ
0
156
16:00 02.11.2023
Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ
0
181
15:32 02.11.2023
ПВО РФ за сутки уничтожила 31 украинский БПЛА
0
197
15:12 02.11.2023
Свыше 41% американцев считают чрезмерной помощь Вашингтона Киеву — опрос
0
222
15:00 02.11.2023
ВС РФ на аэродроме Миргород Полтавской области поразили украинский самолет Су-27
0
225
14:32 02.11.2023
«Хезболлах» мобилизует бойцов на войну с Израилем, если не будет прекращен огонь в Газе
0
281
14:12 02.11.2023
Украина и США адаптируют советские системы ПВО под американские снаряды, подтвердили в ВСУ
0
273
14:00 02.11.2023
Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении
0
295

Возврат к списку