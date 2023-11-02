Обвиняемую в убийстве троих своих детей в Екатеринбурге признали невменяемой — СК

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщину, которая обвиняется в убийстве троих своих несовершеннолетних детей в Екатеринбурге, признали невменяемой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«Согласно заключению экспертного исследования, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 25 по 26 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей.

Как добавил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей их передачи в суд с целью решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении фигурантки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Адвокат Олег Грязютин сообщал журналистам, что Анастасия Петрова частично признала вину.