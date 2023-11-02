Войска Израиля находятся внутри города Газа и окружают его — Генштаб

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон. Об этом сообщил журналистам начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

«Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», — сообщил он.