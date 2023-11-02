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НОВОСТИ

Минфин США снова пополнил антироссийский санкционный список

18:24 02.11.2023 Источник: Интерфакс

США в четверг пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами.

Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкциями оказались граждане России, Ирландии, Латвии, Кипра и Турции.

Санкции введены против банков, промышленных и торговых фирм, компаний энергетического сектора и образовательных учреждений. Вместе с тем в "черные списки" включены компании из КНР, ОАЭ, Турции, Кипра, Швейцарии, Монголии, Узбекистана.

В пресс-релизе Минфина говорится, что новые санкции "направлены в отношении физлиц и структур, которые содействуют России на Украине, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран". Отмечается, что новые меры также нацелены против "внутренней промышленной базы России".

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