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Курская АЭС работает штатно. Информация об атаке БПЛА не соответствует действительности - Росэнергоатом

18:55 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об атаке беспилотниками на Курскую АЭС не соответствует действительности, сообщили в Росэнергоатоме.

«Информация, появившаяся в некоторых СМИ 2 ноября в связи с обнаруженными обломками беспилотника на Курской АЭС не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Там добавили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на территории станции в пределах природных значений.

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