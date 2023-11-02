Курская АЭС работает штатно. Информация об атаке БПЛА не соответствует действительности - Росэнергоатом
18:55 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Информация, появившаяся в некоторых СМИ 2 ноября в связи с обнаруженными обломками беспилотника на Курской АЭС не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Там добавили, что Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на территории станции в пределах природных значений.
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