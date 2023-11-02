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НОВОСТИ

Генассамблея ООН осудила санкции США против Кубы, действующие с 1962 года

19:29 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.

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