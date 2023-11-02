Генассамблея ООН осудила санкции США против Кубы, действующие с 1962 года
19:29 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.
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