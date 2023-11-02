Пятнадцать компаний из ОАЭ попали в санкционный список США
21:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство компаний, попавших в черный список, зарегистрированы в Дубае, две — находятся в Абу-Даби, еще две — в Шаржде и Рас-эль-Хайме соответственно. Кроме того, санкции введены в отношении нескольких физических лиц, являющихся резидентами ОАЭ.
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