Пятнадцать компаний из ОАЭ попали в санкционный список США

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционный список пятнадцать компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах.

Большинство компаний, попавших в черный список, зарегистрированы в Дубае, две — находятся в Абу-Даби, еще две — в Шаржде и Рас-эль-Хайме соответственно. Кроме того, санкции введены в отношении нескольких физических лиц, являющихся резидентами ОАЭ.