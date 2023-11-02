Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские войска в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы — крупнейшего города в одноименном приморском анклаве. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», — сообщил он на вечернем брифинге.