МИД Израиля уточнил информацию об отзыве посла Бахрейна

23:00 Источник: Интерфакс

В МИД Израиля заявили, что Бахрейн не отзывал посла из страны."Я хотел бы прояснить один момент: информация по Бахрейну неточна. Они не отзывали посла из Израиля. Речь идет о голосовании в парламенте Бахрейна по этому вопросу (по отзыву посла), которое не имеет большого значения", - сказал в четверг на брифинге представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

По его словам, "отношения между Израилем и Бахрейном стабильны". В МИД Израиля также заявили, что не получали каких-либо уведомлений из Манамы об отзыве посла.