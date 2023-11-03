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НОВОСТИ

МИД Израиля уточнил информацию об отзыве посла Бахрейна

23:00 02.11.2023 Источник: Интерфакс

В МИД Израиля заявили, что Бахрейн не отзывал посла из страны."Я хотел бы прояснить один момент: информация по Бахрейну неточна. Они не отзывали посла из Израиля. Речь идет о голосовании в парламенте Бахрейна по этому вопросу (по отзыву посла), которое не имеет большого значения", - сказал в четверг на брифинге представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

По его словам, "отношения между Израилем и Бахрейном стабильны". В МИД Израиля также заявили, что не получали каких-либо уведомлений из Манамы об отзыве посла.

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