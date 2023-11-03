МИД Израиля уточнил информацию об отзыве посла Бахрейна
23:00 02.11.2023 Источник: Интерфакс
По его словам, "отношения между Израилем и Бахрейном стабильны". В МИД Израиля также заявили, что не получали каких-либо уведомлений из Манамы об отзыве посла.
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