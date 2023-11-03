Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики — Оверчук

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции западных стран стали мощным толчком для развития российской экономики, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

«Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики», — сказал он.

По словам вице-премьера, Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность. При этом, по его словам, порядка 90% торговли между странами ЕАЭС ведется в национальных валютах.