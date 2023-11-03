0
0
158
НОВОСТИ

Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики — Оверчук

09:00 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции западных стран стали мощным толчком для развития российской экономики, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

«Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики», — сказал он.

По словам вице-премьера, Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность. При этом, по его словам, порядка 90% торговли между странами ЕАЭС ведется в национальных валютах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 03.11.2023
Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
0
42
10:00 03.11.2023
Об Украине мало говорят, так как дела там идут не очень хорошо - Трамп
0
56
09:32 03.11.2023
Взрывы прогремели в Львовской области
0
119
09:20 03.11.2023
Кабмин допускает отмену запрета экспорта топлива при перепроизводстве — Новак
0
126
09:05 03.11.2023
Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине
0
153
23:00 02.11.2023
МИД Израиля уточнил информацию об отзыве посла Бахрейна
0
583
22:30 02.11.2023
Послы Израиля и Бахрейна вернулись в свои страны - СМИ
0
597
22:05 02.11.2023
Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
0
700
21:50 02.11.2023
Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
0
574
21:00 02.11.2023
Пятнадцать компаний из ОАЭ попали в санкционный список США
0
698

Возврат к списку