Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине
09:05 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.
В поддержку законопроекта высказались 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США. Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению «глубоко ошибочное предложение» республиканцев. Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в свою очередь предупредило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.
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