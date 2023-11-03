Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта высказались 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США. Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению «глубоко ошибочное предложение» республиканцев. Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в свою очередь предупредило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.