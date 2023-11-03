Кабмин допускает отмену запрета экспорта топлива при перепроизводстве — Новак
09:20 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство еженедельно на заседаниях штаба по ситуации с нефтепродуктами (проводится 2 раза в неделю) рассматривает возможность отмены частичного запрета экспорта топлива. Кабмин допускает отмену частичного запрета экспорта топлива, в том числе при перепроизводстве, но пока таких решений нет, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
«Нет пока [решения об отмене частичного запрета экспорта топлива]. Мы каждый раз на штабе рассматриваем. Если будут складываться условия для дальнейшей либерализации, когда будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся [, то такие решения могут быть приняты]», — сказал он, отвечая на вопрос при каких условиях запрет может быть снят.
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