0
0
119
НОВОСТИ

Взрывы прогремели в Львовской области

09:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов раздалось на территории Львовской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Виннице, Одессе, Кропивницком (ранее — Кировоград) и Харькове.

По состоянию на 03:00 мск режим воздушной тревоги действует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 03.11.2023
Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
0
42
10:00 03.11.2023
Об Украине мало говорят, так как дела там идут не очень хорошо - Трамп
0
56
09:20 03.11.2023
Кабмин допускает отмену запрета экспорта топлива при перепроизводстве — Новак
0
126
09:05 03.11.2023
Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине
0
153
09:00 03.11.2023
Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики — Оверчук
0
158
23:00 02.11.2023
МИД Израиля уточнил информацию об отзыве посла Бахрейна
0
583
22:30 02.11.2023
Послы Израиля и Бахрейна вернулись в свои страны - СМИ
0
597
22:05 02.11.2023
Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
0
700
21:50 02.11.2023
Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
0
574
21:00 02.11.2023
Пятнадцать компаний из ОАЭ попали в санкционный список США
0
698

Возврат к списку