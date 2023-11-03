Об Украине мало говорят, так как дела там идут не очень хорошо - Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все перестали говорить про Украину, так как дела там идут плохо.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Трамп также подчеркнул, что если бы он был президентом США, конфликта на Украине можно было избежать.