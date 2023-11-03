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Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина

10:05 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы разведподразделения ВДВ РФ из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом рассказал один из разведчиков, видеоинтервью с ним распространило Минобороны РФ.

"Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах", - сказал разведчик.

Он отметил, что ВСУ посылает большое количество людей и техники на это направление. По словам разведчика, в подразделениях ВС РФ научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды, собранные из мобилизованных. Он уточнил, что в последнее время чаще атакуют подразделения, собранные из мобилизованных граждан.

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