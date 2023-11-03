Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
10:05 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы разведподразделения ВДВ РФ из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом рассказал один из разведчиков, видеоинтервью с ним распространило Минобороны РФ.
"Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах", - сказал разведчик.
Он отметил, что ВСУ посылает большое количество людей и техники на это направление. По словам разведчика, в подразделениях ВС РФ научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды, собранные из мобилизованных. Он уточнил, что в последнее время чаще атакуют подразделения, собранные из мобилизованных граждан.
НОВОСТИ
- 10:00 03.11.2023
- Об Украине мало говорят, так как дела там идут не очень хорошо - Трамп
- 09:32 03.11.2023
- Взрывы прогремели в Львовской области
- 09:20 03.11.2023
- Кабмин допускает отмену запрета экспорта топлива при перепроизводстве — Новак
- 09:05 03.11.2023
- Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине
- 09:00 03.11.2023
- Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики — Оверчук
- 23:00 02.11.2023
- МИД Израиля уточнил информацию об отзыве посла Бахрейна
- 22:30 02.11.2023
- Послы Израиля и Бахрейна вернулись в свои страны - СМИ
- 22:05 02.11.2023
- Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
- 21:50 02.11.2023
- Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
- 21:00 02.11.2023
- Пятнадцать компаний из ОАЭ попали в санкционный список США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать