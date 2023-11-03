0
0
10
НОВОСТИ

Школьная драка привела к выдворению из РФ семьи мигрантов

10:20 03.11.2023 Источник: Lenta.ru

МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с участием их сына. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

По решению суда иностранным гражданам за нарушения миграционного законодательства также назначено наказание в виде штрафов.

«Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — говорится в сообщении ведомства.

Уроженцы Азербайджана привлекли внимание правоохранительных органов после того, как сын избил ребенка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде. Как установили в полиции, глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учета. Его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 03.11.2023
Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
0
25
09:32 03.11.2023
Взрывы прогремели в Львовской области
0
51
22:05 02.11.2023
Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
0
155
21:50 02.11.2023
Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
0
172
20:40 02.11.2023
Минобороны ФРГ привело данные по поставкам вооружений Украине
0
160
17:40 02.11.2023
Войска Израиля находятся внутри города Газа и окружают его — Генштаб
0
185
15:32 02.11.2023
ПВО РФ за сутки уничтожила 31 украинский БПЛА
0
203
15:00 02.11.2023
ВС РФ на аэродроме Миргород Полтавской области поразили украинский самолет Су-27
0
211
14:12 02.11.2023
Украина и США адаптируют советские системы ПВО под американские снаряды, подтвердили в ВСУ
0
222
11:20 02.11.2023
Силы РФ уничтожили скопление военных ВСУ у острова Фролова в Херсонской области
0
237

Возврат к списку