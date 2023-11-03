Школьная драка привела к выдворению из РФ семьи мигрантов
10:20 03.11.2023 Источник: Lenta.ru
МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из РФ после конфликта в школе с участием их сына. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
По решению суда иностранным гражданам за нарушения миграционного законодательства также назначено наказание в виде штрафов.
«Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — говорится в сообщении ведомства.
Уроженцы Азербайджана привлекли внимание правоохранительных органов после того, как сын избил ребенка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде. Как установили в полиции, глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учета. Его супруга не выехала из России по истечении законного срока пребывания. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:05 03.11.2023
- Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
- 09:32 03.11.2023
- Взрывы прогремели в Львовской области
- 22:05 02.11.2023
- Ирану хотелось бы избежать прямого конфликта с Израилем, считают в разведке США - CNN
- 21:50 02.11.2023
- Город Газа полностью окружен израильскими войсками – представитель ЦАХАЛ
- 20:40 02.11.2023
- Минобороны ФРГ привело данные по поставкам вооружений Украине
- 17:40 02.11.2023
- Войска Израиля находятся внутри города Газа и окружают его — Генштаб
- 15:32 02.11.2023
- ПВО РФ за сутки уничтожила 31 украинский БПЛА
- 15:00 02.11.2023
- ВС РФ на аэродроме Миргород Полтавской области поразили украинский самолет Су-27
- 14:12 02.11.2023
- Украина и США адаптируют советские системы ПВО под американские снаряды, подтвердили в ВСУ
- 11:20 02.11.2023
- Силы РФ уничтожили скопление военных ВСУ у острова Фролова в Херсонской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать