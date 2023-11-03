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Продажи новых легковых машин в РФ в октябре выросли в 2,6 раза, до 112,2 тыс. — «Автостат»

11:00 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года увеличились в 2,6 раза по сравнению с октябрем прошлого года и составили 112,2 тыс. штук. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС) и с учетом собственной сегментации.

«В октябре нынешнего года в нашей стране было реализовано 112 238 новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года», — отмечается в сообщении.

Всего за январь — октябрь текущего года в РФ продано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60,1% больше, чем годом ранее.

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