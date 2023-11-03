КНР примет меры по защите своих компаний — МИД о санкциях США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай примет решительные меры с целью защиты своих компаний и призывает США отказаться от ошибочных действий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введенные накануне американской стороной санкции против ряда китайских компаний за якобы имевшие место связи с Россией.

«Эти действия (санкции Вашингтона — прим. ТАСС) являются типичным примером экономического принуждения. США следует прекратить эти ошибочные действия. Китай примет решительные меры для защиты своих интересов», — подчеркнул дипломат.