ХАМАС готово на «полный компромисс» по обмену пленными с Израилем — представитель движения

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <…> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», — указал он.

Как отмечает телеканал, Израиль «вряд ли согласится» на подобный шаг.