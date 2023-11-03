ХАМАС готово на «полный компромисс» по обмену пленными с Израилем — представитель движения
11:20 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное палестинское движение ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.
«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <…> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», — указал он.
Как отмечает телеканал, Израиль «вряд ли согласится» на подобный шаг.
НОВОСТИ
- 11:32 03.11.2023
- СК установил 14 западных государств, поставивших с мая этого года вооружение Украине
- 11:05 03.11.2023
- КНР примет меры по защите своих компаний — МИД о санкциях США
- 11:00 03.11.2023
- Продажи новых легковых машин в РФ в октябре выросли в 2,6 раза, до 112,2 тыс. — «Автостат»
- 10:32 03.11.2023
- Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн
- 10:20 03.11.2023
- Школьная драка привела к выдворению из РФ семьи мигрантов
- 10:05 03.11.2023
- Разведчики ВДВ рассказали о французских снайперах у Работина
- 10:00 03.11.2023
- Об Украине мало говорят, так как дела там идут не очень хорошо - Трамп
- 09:32 03.11.2023
- Взрывы прогремели в Львовской области
- 09:20 03.11.2023
- Кабмин допускает отмену запрета экспорта топлива при перепроизводстве — Новак
- 09:05 03.11.2023
- Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать