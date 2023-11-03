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СК установил 14 западных государств, поставивших с мая этого года вооружение Украине

11:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет установил 14 западных стран, которые с мая этого года поставляли Украине вооружение, в том числе тяжелую технику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По имеющимся данным, 14 государств, в числе которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия, с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, управляемые ракеты различных типов, артиллерийские установки, БПЛА и другое вооружение», — говорится в сообщении.

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