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НОВОСТИ

Расчеты лидеров ЕС на поражение РФ и смену руководства страны не сработают — Орбан

12:05 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчеты лидеров Евросоюза на поражение России в конфликте с Украиной и смену руководства в Москве безосновательны, Европе нужна другая стратегия. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств.

Коснувшись украинского конфликта, он заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». «Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», — сказал Орбан.

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