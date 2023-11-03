Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает США уважать право каждой страны на собственный выбор пути развития и социальной системы, призывает немедленно снять экономическую блокаду с Кубы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай всегда выступал за уважение права каждой страны на собственную социальную систему и пути развития, защиту международного порядка, основанного на международном праве, защиту международной справедливости и противодействовал использованию военных, политических и иных средств для принятия односторонних принудительных мер против других государств», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Он призвал США «прислушаться к справедливым призывам международного сообщества, уважать право на развитие народа Кубы и других стран, немедленно и полностью снять с Кубы торговую, экономическую и финансовую блокады».