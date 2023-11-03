0
0
109
НОВОСТИ

На Украине передадут разминирование сельхозземель частным компаниям

12:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономики Украины намерено создать рынок частных компаний для разминирования сельхозугодий, что позволит освободить профессиональных саперов государственных служб для выполнения наиболее сложных задач на объектах инфраструктуры. Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы хотим направить усилия службы чрезвычайных ситуаций, службы транспорта на разминирование объектов инфраструктуры, на обход домохозяйств, потому что очень много обращений — 13-14 тысяч — поступили на горячую линию, а для сельхозугодий попытаться создать открытый рынок услуг по разминированию», — сказала она в эфире телеканала «Рада».

Свириденко отметила, что средства на реализацию этой программы заложены уже в бюджет на 2024 год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 03.11.2023
Все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал — Путин
0
28
13:05 03.11.2023
Лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга, задержан в Азербайджане
0
67
13:00 03.11.2023
Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен - опрос
0
86
12:20 03.11.2023
Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы
0
144
12:05 03.11.2023
Расчеты лидеров ЕС на поражение РФ и смену руководства страны не сработают — Орбан
0
166
12:00 03.11.2023
Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,54 трлн руб. — Минфин РФ
0
166
11:32 03.11.2023
СК установил 14 западных государств, поставивших с мая этого года вооружение Украине
0
206
11:20 03.11.2023
ХАМАС готово на «полный компромисс» по обмену пленными с Израилем — представитель движения
0
217
11:05 03.11.2023
КНР примет меры по защите своих компаний — МИД о санкциях США
0
222
11:00 03.11.2023
Продажи новых легковых машин в РФ в октябре выросли в 2,6 раза, до 112,2 тыс. — «Автостат»
0
225

Возврат к списку