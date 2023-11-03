На Украине передадут разминирование сельхозземель частным компаниям

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономики Украины намерено создать рынок частных компаний для разминирования сельхозугодий, что позволит освободить профессиональных саперов государственных служб для выполнения наиболее сложных задач на объектах инфраструктуры. Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы хотим направить усилия службы чрезвычайных ситуаций, службы транспорта на разминирование объектов инфраструктуры, на обход домохозяйств, потому что очень много обращений — 13-14 тысяч — поступили на горячую линию, а для сельхозугодий попытаться создать открытый рынок услуг по разминированию», — сказала она в эфире телеканала «Рада».

Свириденко отметила, что средства на реализацию этой программы заложены уже в бюджет на 2024 год.