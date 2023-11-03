Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен - опрос

13:00 Источник: Интерфакс

Почти две трети россиян (60%) считают, что за последние четыре недели цены на основные продукты, товары и услуги росли более быстрым темпом, чем ранее, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

О сохранении роста цен на прежнем уровне за данный период говорит почти каждый четвертый (24%), некоторое замедление повышения цен ощутили 3% респондентов, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 4% сограждан не увидели каких-либо изменений в ценах за последний месяц, оставшиеся 12% респондентов или каждый восьмой затрудняются оценить положение дел.