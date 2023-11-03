Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен - опрос
13:00 03.11.2023 Источник: Интерфакс
Почти две трети россиян (60%) считают, что за последние четыре недели цены на основные продукты, товары и услуги росли более быстрым темпом, чем ранее, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.
О сохранении роста цен на прежнем уровне за данный период говорит почти каждый четвертый (24%), некоторое замедление повышения цен ощутили 3% респондентов, отмечают социологи.
По данным ФОМ, 4% сограждан не увидели каких-либо изменений в ценах за последний месяц, оставшиеся 12% респондентов или каждый восьмой затрудняются оценить положение дел.
НОВОСТИ
- 13:20 03.11.2023
- Все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал — Путин
- 13:05 03.11.2023
- Лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга, задержан в Азербайджане
- 12:32 03.11.2023
- На Украине передадут разминирование сельхозземель частным компаниям
- 12:20 03.11.2023
- Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы
- 12:05 03.11.2023
- Расчеты лидеров ЕС на поражение РФ и смену руководства страны не сработают — Орбан
- 12:00 03.11.2023
- Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,54 трлн руб. — Минфин РФ
- 11:32 03.11.2023
- СК установил 14 западных государств, поставивших с мая этого года вооружение Украине
- 11:20 03.11.2023
- ХАМАС готово на «полный компромисс» по обмену пленными с Израилем — представитель движения
- 11:05 03.11.2023
- КНР примет меры по защите своих компаний — МИД о санкциях США
- 11:00 03.11.2023
- Продажи новых легковых машин в РФ в октябре выросли в 2,6 раза, до 112,2 тыс. — «Автостат»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать