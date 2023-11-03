0
0
48
НОВОСТИ

Лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга, задержан в Азербайджане

13:05 03.11.2023 Источник: Известия

Главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом 3 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе Азербайджанской диаспоры Северной столицы.

Блогеры стали известны благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. По факту избиений было возбуждено уголовное дело. 10 участников группировки уже были задержаны, в то время как Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск. Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 03.11.2023
Все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал — Путин
0
15
13:00 03.11.2023
Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен - опрос
0
78
12:32 03.11.2023
На Украине передадут разминирование сельхозземель частным компаниям
0
118
12:20 03.11.2023
Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы
0
139
12:05 03.11.2023
Расчеты лидеров ЕС на поражение РФ и смену руководства страны не сработают — Орбан
0
159
12:00 03.11.2023
Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,54 трлн руб. — Минфин РФ
0
156
11:32 03.11.2023
СК установил 14 западных государств, поставивших с мая этого года вооружение Украине
0
202
11:20 03.11.2023
ХАМАС готово на «полный компромисс» по обмену пленными с Израилем — представитель движения
0
214
11:05 03.11.2023
КНР примет меры по защите своих компаний — МИД о санкциях США
0
219
11:00 03.11.2023
Продажи новых легковых машин в РФ в октябре выросли в 2,6 раза, до 112,2 тыс. — «Автостат»
0
222

Возврат к списку