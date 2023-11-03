Лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга, задержан в Азербайджане

13:05 Источник: Известия

Главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом 3 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе Азербайджанской диаспоры Северной столицы.

Блогеры стали известны благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. По факту избиений было возбуждено уголовное дело. 10 участников группировки уже были задержаны, в то время как Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск. Сейчас блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ.