0
0
0
НОВОСТИ

Все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал — Путин

13:20 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России» выразил убежденность в том, что все попытки посеять между народами России семена вражды, недоверия и ксенофобии, а также любые провокации, направленные против страны, обречены на провал.

«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 03.11.2023
Лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга, задержан в Азербайджане
0
67
13:00 03.11.2023
Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен - опрос
0
86
12:32 03.11.2023
На Украине передадут разминирование сельхозземель частным компаниям
0
125
12:20 03.11.2023
Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы
0
144
12:05 03.11.2023
Расчеты лидеров ЕС на поражение РФ и смену руководства страны не сработают — Орбан
0
166
12:00 03.11.2023
Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,54 трлн руб. — Минфин РФ
0
166
11:32 03.11.2023
СК установил 14 западных государств, поставивших с мая этого года вооружение Украине
0
206
11:20 03.11.2023
ХАМАС готово на «полный компромисс» по обмену пленными с Израилем — представитель движения
0
217
11:05 03.11.2023
КНР примет меры по защите своих компаний — МИД о санкциях США
0
222
11:00 03.11.2023
Продажи новых легковых машин в РФ в октябре выросли в 2,6 раза, до 112,2 тыс. — «Автостат»
0
225

Возврат к списку