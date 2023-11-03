Все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал — Путин
13:20 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России» выразил убежденность в том, что все попытки посеять между народами России семена вражды, недоверия и ксенофобии, а также любые провокации, направленные против страны, обречены на провал.
«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
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