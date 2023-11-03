Власти Ивано-Франковской области сообщают о пожаре на военном объекте

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на военном объекте в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

«Военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован», — написала она в своем телеграм-канале.

В ночь на 3 ноября в Ивано-Франковской области четыре часа действовала воздушная тревога.