Власти Ивано-Франковской области сообщают о пожаре на военном объекте
13:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел на военном объекте в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
«Военный объект и на территории Ивано-Франковской области. На место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован», — написала она в своем телеграм-канале.
В ночь на 3 ноября в Ивано-Франковской области четыре часа действовала воздушная тревога.
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