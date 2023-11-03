На месте снесенных домов по программе реновации возводится более 100 новостроек

13:30

В настоящее время на месте ранее снесенных домов по программе реновации возводят 102 новостройки с общей площадью квартир 1,8 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек. В настоящее время строится 102 таких дома», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель Мэра уточнил, что ранее на месте снесенных домов уже возвели восемь новостроек в пяти административных округах (Южный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северный и Западный). Сейчас новостройки на месте снесённых домов возводятся во всех округах столицы, добавил Андрей Бочкарёв.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что переселиться в эти 102 новостройки смогут свыше 60 тыс. человек. «С момента запуска программы реновации квартиры с улучшенной отделкой предложены свыше 140 тысячам жителям столицы во всех административных округах. Новоселье из них отпраздновали более 112 тысяч участников программы», - рассказал Сергей Лёвкин.

Больше всего новоселов, по его словам, в Юго-Восточном, Восточном и Северном административных округах.

По словам декана факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгения Михайленко, для успешной реализации программы реновации необходимо «держать темп» расселения старых пятиэтажек, взятый столичными властями.

«Строительство – достаточно инерционная и циклическая отрасль, которая требует ритмичного финансирования и реализации отдельных этапов проекта. Своевременное высвобождение территорий, ранее занятых ветхим жилищным фондом, обеспечивает максимально быстрое включение в программу дополнительных участков. Это позволяет, с одной стороны, сократить сроки переселения, а с другой – включить в экономически активную городскую жизнь неэффективные территории», – пояснил Евгений Михайленко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. С начала реализации программы реновации в столице снесено 307 старых домов и построено 277 новых новостроек, мощностью 3,9 млн кв. м.