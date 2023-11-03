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НОВОСТИ

Родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным» — Песков

14:00 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее — вне зависимости о того, являются ли они родственниками иноагентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать приезд в РФ певицы Аллы Пугачевой и ряда других эмигрантов, некоторые из которых являются родственниками иноагентов.

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <…> Естественно, любой российский гражданин <…> всегда свободно возвращается на свою Родину», — сказал представитель Кремля.

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