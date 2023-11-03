Санкции США против «Арктик СПГ — 2» угрожают энергобезопасности Японии — Bloomberg

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции США против проекта ПАО «Новатэк» по добыче сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ — 2» могут привести к проблемам в энергетическом секторе Японии. Это рискует осложнить отношения Токио с другими странами Группы семи (G7), сообщило агентство Bloomberg.

В Токио считают, что российский СПГ «необходим для обеспечения энергобезопасности» Японии, указывает агентство. Страна использует природный газ для выработки примерно трети всей электроэнергии, при этом обладает лишь небольшими собственными запасами этого полезного ископаемого. Японское правительство в прошлом году активизировало развитие СПГ-проектов и надеялось в течение ближайших месяцев начать экспорт топлива с «Арктик СПГ — 2», при этом ежегодный объем поставок должен был составить 2 млн тонн газа. Новые санкции США против «Арктик СПГ — 2» станут «проверкой на прочность для отношений Японии с другими участниками G7, которые занимают все более жесткую позицию по отношению к России», считает Bloomberg.

При этом новые ограничения США «могут привести к более существенному влиянию [на бизнес] по сравнению с предыдущими» мерами, поскольку «непосредственно направлены на компанию — оператор проекта», считает вице-президент аналитической компании Rystad Energy Каушал Рамеш, слова которого приводит агентство. Представители Mitsui уже заявили, что «внимательно изучат» влияние новых санкций против «Арктик СПГ — 2». В то же время в Rystad не исключают, что в отношении компаний стран «семерки», связанных с российским СПГ-проектом, «могут быть сделаны исключения». В частности, вероятно установление переходных периодов для их выхода из проекта, в течение которого им разрешат получать добываемое на «Арктик СПГ — 2» топливо.