Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в «Московское долголетие»
14:05 03.11.2023
Более 3,7 тыс. человек воспользовались онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» с момента его открытия в июне 2023 года, за последние два месяца число пользователей выросло почти на 40%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Число пользователей онлайн-сервиса записи в проект «Московское долголетие» за последние два месяца выросло на 40%. Сервис появился на портале mos.ru в июне 2023 года. За это время им воспользовались уже больше 3,7 тыс. москвичей», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что с помощью сервиса можно легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе столицы рядом с домом. «Система поиска позволяет фильтровать активности по важным параметрам: направление – образование, физическая активность, творчество или специальные программы; формат мероприятий – очный или онлайн; статус группы – уже занимается или идет набор; адрес; интервалы – утро, день, вечер. Наиболее подходящие направления подскажет тест на определение интересов», – пояснил Собянин.
Он добавил, что записаться на занятия проекта «Московское долголетие» можно также офлайн – в районных отделах долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».
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