Ветряные электростанции мешают британским ВС отслеживать угрозы в Северном море
14:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство ветряных электростанций (ВЭС) в Северном море затрудняет британским ВС обработку радиолокационных сигналов, что сказывается на национальной безопасности королевства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в оборонной сфере.
Отмечается, что за последние три года британское военное ведомство потратило 18 млн фунтов (около $22 млн) на то, чтобы решить проблему искажения данных радиолокационных станций из-за отражающих электромагнитные импульсы лопастей ВЭС, однако этот вопрос так и не был урегулирован. Среди мер, которые опробовало Минобороны, — установка радиопоглощающего покрытия лопастей турбин, которое напоминает «стелс-технологии», используемые на истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.
Ранее британское правительство поставило перед собой цель довести мощности морской ветроэнергетики до 50 гигаватт к 2030 году.
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