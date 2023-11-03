Ветряные электростанции мешают британским ВС отслеживать угрозы в Северном море

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство ветряных электростанций (ВЭС) в Северном море затрудняет британским ВС обработку радиолокационных сигналов, что сказывается на национальной безопасности королевства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Отмечается, что за последние три года британское военное ведомство потратило 18 млн фунтов (около $22 млн) на то, чтобы решить проблему искажения данных радиолокационных станций из-за отражающих электромагнитные импульсы лопастей ВЭС, однако этот вопрос так и не был урегулирован. Среди мер, которые опробовало Минобороны, — установка радиопоглощающего покрытия лопастей турбин, которое напоминает «стелс-технологии», используемые на истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Ранее британское правительство поставило перед собой цель довести мощности морской ветроэнергетики до 50 гигаватт к 2030 году.