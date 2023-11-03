0
0
0
НОВОСТИ

Ветряные электростанции мешают британским ВС отслеживать угрозы в Северном море

14:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство ветряных электростанций (ВЭС) в Северном море затрудняет британским ВС обработку радиолокационных сигналов, что сказывается на национальной безопасности королевства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Отмечается, что за последние три года британское военное ведомство потратило 18 млн фунтов (около $22 млн) на то, чтобы решить проблему искажения данных радиолокационных станций из-за отражающих электромагнитные импульсы лопастей ВЭС, однако этот вопрос так и не был урегулирован. Среди мер, которые опробовало Минобороны, — установка радиопоглощающего покрытия лопастей турбин, которое напоминает «стелс-технологии», используемые на истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Ранее британское правительство поставило перед собой цель довести мощности морской ветроэнергетики до 50 гигаватт к 2030 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:27 03.11.2023
В Подмосковье продолжается набор на контрактную службу
0
86
14:25 03.11.2023
Сбер подготовил скидки на свои умные устройства в рамках акции Зеленый день
0
85
14:12 03.11.2023
Санкции США против «Арктик СПГ — 2» угрожают энергобезопасности Японии — Bloomberg
0
126
14:05 03.11.2023
Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в «Московское долголетие»
0
124
14:00 03.11.2023
Родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным» — Песков
0
142
13:32 03.11.2023
Власти Ивано-Франковской области сообщают о пожаре на военном объекте
0
179
13:30 03.11.2023
На месте снесенных домов по программе реновации возводится более 100 новостроек
0
159
13:20 03.11.2023
Все попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал — Путин
0
184
13:05 03.11.2023
Лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга, задержан в Азербайджане
0
213
13:00 03.11.2023
Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен - опрос
0
206

Возврат к списку