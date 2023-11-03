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НОВОСТИ

В Подмосковье продолжается набор на контрактную службу

14:27 03.11.2023

С 1 до 25 ноября открыт набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области. Каждому контрактнику единовременно выплатят по 1 000 000 рублей: 195 тыс. федеральная выплата, 200 тыс. руб. региональная выплата и 605 тыс руб. – выплата из специального фонда.

Отдельное элитное подразделение в Московской области – это полк, в котором:

⁃ опытные инструктора, которые обеспечат высший уровень подготовки;

⁃ лучшая доступная на сегодняшний день экипировка;

⁃ качественная и индивидуальная боевая подготовка;

⁃ особый уровень взаимодействия с близкими и семьями контрактников;

⁃ бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: +7 495 990 77 77. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте @contractMObot

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