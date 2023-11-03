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НОВОСТИ

ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра

15:00 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска на херсонском направлении сорвали попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра», — сказали в ведомстве.

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