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У Израиля есть право на самозащиту — Блинкен

15:12 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль обладает не только правом, но и обязанностью защищать собственную территорию после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом.

«Мы согласны с тем, что у Израиля есть не только право, но и обязанность защищаться, а также делать все возможное во избежание повторения событий 7 октября», — сказал он.

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