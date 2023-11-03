ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за неделю на донецком направлении отразили шесть атак и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Курдюмовки, Клещеевки, Марьинки. Противник потерял более 1 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 1 340 военнослужащих, 7 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и 4 боевые машины РСЗО», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, также уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой ВСУ.