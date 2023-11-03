Украина была сформирована только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакой Украины не было в составе Российской империи, она была сформирована только при советской власти, в том числе за счет южнорусских земель. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

«Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», — указал глава государства.

«Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени — за счет южнорусских земель», — добавил Путин.