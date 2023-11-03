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Украина продает оружие на Ближней Восток, в том числе талибам, заявил Путин

16:32 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил о распространении по миру оружия, которое продает Украина.

«Сейчас говорят — оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что», — сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

По его словам, украинцы продают оружие и талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ). «А оттуда [оно] идет куда угодно дальше», — констатировал Путин.

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