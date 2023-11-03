Сбер оформит потребкредиты клиентам на особых условиях во время акции Зеленый день
16:48 03.11.2023
Клиенты Сбера с подпиской СберПрайм+ или пакетом услуг СберПремьер смогут получить кредит с кешбэком бонусами СберСпасибо, оформив его во время акции Зеленый день – с 6 по 12 ноября. Заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 4% ставки по кредиту, сообщает пресс-служба Сбера. В обычное время кешбэк составляет 1,5%.
Для клиентов без подписки СберПрайм+ или пакета СберПремьер, которые оформят кредит в Зеленый день, кешбэк бонусами СберСпасибо станет доступен по такому кредиту после оформления подписки СберПрайм+ или пакета СберПремьер.
Кредит оформляется в приложении СберБанк Онлайн без посещения офиса банка, деньги поступают сразу на карту. Заемные средства можно потратить на любые цели.
С 9 по 12 ноября во время акции Зеленый день будут действовать особые условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, а также особые предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Умные устройства Sber можно будет купить со скидками, получая кешбэк бонусами СберСпасибо.
Для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ акция стартует на три дня раньше, с 6 ноября, и по ряду продуктов и сервисов предусмотрен повышенный кешбэк и больший размер скидки.
НОВОСТИ
- 17:40 03.11.2023
- Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки
- 17:12 03.11.2023
- Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ
- 17:00 03.11.2023
- Украина должна будет вернуть 27,6 млрд евро из 29,6 млрд экономической помощи ЕС
- 16:32 03.11.2023
- Украина продает оружие на Ближней Восток, в том числе талибам, заявил Путин
- 16:12 03.11.2023
- Украина была сформирована только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель — Путин
- 16:00 03.11.2023
- Россия перестает быть «бензоколонкой», уверен Путин
- 15:32 03.11.2023
- ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ
- 15:12 03.11.2023
- У Израиля есть право на самозащиту — Блинкен
- 15:00 03.11.2023
- ВС РФ сорвали попытки ВСУ высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра
- 14:32 03.11.2023
- Ветряные электростанции мешают британским ВС отслеживать угрозы в Северном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать