Сбер оформит потребкредиты клиентам на особых условиях во время акции Зеленый день

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Клиенты Сбера с подпиской СберПрайм+ или пакетом услуг СберПремьер смогут получить кредит с кешбэком бонусами СберСпасибо, оформив его во время акции Зеленый день – с 6 по 12 ноября. Заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 4% ставки по кредиту, сообщает пресс-служба Сбера. В обычное время кешбэк составляет 1,5%.

Для клиентов без подписки СберПрайм+ или пакета СберПремьер, которые оформят кредит в Зеленый день, кешбэк бонусами СберСпасибо станет доступен по такому кредиту после оформления подписки СберПрайм+ или пакета СберПремьер.

Кредит оформляется в приложении СберБанк Онлайн без посещения офиса банка, деньги поступают сразу на карту. Заемные средства можно потратить на любые цели.

С 9 по 12 ноября во время акции Зеленый день будут действовать особые условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, а также особые предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Умные устройства Sber можно будет купить со скидками, получая кешбэк бонусами СберСпасибо.

Для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ акция стартует на три дня раньше, с 6 ноября, и по ряду продуктов и сервисов предусмотрен повышенный кешбэк и больший размер скидки.