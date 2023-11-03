Украина должна будет вернуть 27,6 млрд евро из 29,6 млрд экономической помощи ЕС

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев должен будет вернуть Брюсселю 27,6 млрд евро из 29,6 млрд евро прямой экономической и бюджетной помощи со стороны Евросоюза, которая была предоставлена в 2022–2023 годах. Такой вывод следует из опубликованного в пятницу статистического документа Еврокомиссии о помощи Украине.

Отмечается, что в 2022 году помощь из бюджета ЕС составила 11,6 млрд евро, включая 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи, 2 млрд евро в виде грантов Еврокомиссии и 2,4 млрд евро в виде кредитов европейских финансовых институтов. «ЕС предоставил беспрецедентный пакет помощи Украине в 18 млрд евро в 2023 году в форме высокольготных кредитов, из которых 15 млрд евро уже переведено (в 2023 году деньги переводятся ежемесячно по 1,5 млрд евро, таким образом Киев должен еще получить до конца года 3 млрд евро за ноябрь и декабрь — прим. ТАСС)», — говорится в документе.

То есть из 29,6 млрд евро подтвержденная безвозмездная помощь составила 2 млрд евро, или менее 7%.

Опубликованный Еврокомиссией документ включает даже помесячную разбивку по выплатам различных траншей макрофинансовой помощи Киеву, согласно которой больше всего денег Киеву выделялось в октябре 2022 года (2 млрд евро), ноябре 2022 года (2,5 млрд евро) и январе 2023 года (3 млрд евро).