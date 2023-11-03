Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России подготовило проект закона, который предусматривает запрет на оказание нелегальным мигрантам некоторых услуг. В частности, они не смогут зарегистрировать автомобиль, открыть банковский счет или заключить брак, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Мы разработали небольшой законопроект. Мы его сейчас обсуждаем, и я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности. Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — сказала она на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».