Палестина получит еще 65 млн долларов от Японии в качестве гуманитарной помощи

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии дополнительно к ранее объявленной сумме в 10 млн долларов выделит еще 65 млн долларов в качестве помощи Палестине в связи с чрезвычайной гуманитарной обстановкой в секторе Газа. Об этом глава японского МИД Ёко Камикава заявила на встрече с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.



«[Камикава] сообщила, что в дополнение к 10 млн долларов в качестве чрезвычайной помощи мы будем в качестве неотложной меры работать над предоставлением Палестине еще 65 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи и помощи через Японское агентство международного сотрудничества (JICA — прим. ТАСС)», — сообщило ведомство. Кроме того, на встрече, как сообщается, Камикава осудила «террористические нападения на Израиль со стороны ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок» и в то же время призвала к немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности населения. По ее словам, все стороны должны действовать в рамках международного права.



