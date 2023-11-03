0
0
66
НОВОСТИ

Палестина получит еще 65 млн долларов от Японии в качестве гуманитарной помощи

20:10 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии дополнительно к ранее объявленной сумме в 10 млн долларов выделит еще 65 млн долларов в качестве помощи Палестине в связи с чрезвычайной гуманитарной обстановкой в секторе Газа. Об этом глава японского МИД Ёко Камикава заявила на встрече с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

«[Камикава] сообщила, что в дополнение к 10 млн долларов в качестве чрезвычайной помощи мы будем в качестве неотложной меры работать над предоставлением Палестине еще 65 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи и помощи через Японское агентство международного сотрудничества (JICA — прим. ТАСС)», — сообщило ведомство. Кроме того, на встрече, как сообщается, Камикава осудила «террористические нападения на Израиль со стороны ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок» и в то же время призвала к немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности населения. По ее словам, все стороны должны действовать в рамках международного права.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 03.11.2023
Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии
0
94
17:40 03.11.2023
Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки
0
304
17:12 03.11.2023
Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ
0
342
17:00 03.11.2023
Украина должна будет вернуть 27,6 млрд евро из 29,6 млрд экономической помощи ЕС
0
395
16:48 03.11.2023
Сбер оформит потребкредиты клиентам на особых условиях во время акции Зеленый день
0
320
16:32 03.11.2023
Украина продает оружие на Ближней Восток, в том числе талибам, заявил Путин
0
372
16:12 03.11.2023
Украина была сформирована только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель — Путин
0
405
16:00 03.11.2023
Россия перестает быть «бензоколонкой», уверен Путин
0
388
15:32 03.11.2023
ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении более 1 340 военных, 7 танков — МО РФ
0
350
15:12 03.11.2023
У Израиля есть право на самозащиту — Блинкен
0
371

Возврат к списку