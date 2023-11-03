Палестина получит еще 65 млн долларов от Японии в качестве гуманитарной помощи
20:10 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[Камикава] сообщила, что в дополнение к 10 млн долларов в качестве чрезвычайной помощи мы будем в качестве неотложной меры работать над предоставлением Палестине еще 65 млн долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи и помощи через Японское агентство международного сотрудничества (JICA — прим. ТАСС)», — сообщило ведомство. Кроме того, на встрече, как сообщается, Камикава осудила «террористические нападения на Израиль со стороны ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок» и в то же время призвала к немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности населения. По ее словам, все стороны должны действовать в рамках международного права.
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