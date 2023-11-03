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Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии

20:30 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии отстранила кандидатов от партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября, обвинив объединение в угрозе национальной безопасности страны. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр республики Дорин Речан.

«Аннулируется регистрация кандидатов от политической партии „Шанс“ для участия во всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября», — зачитал постановление премьер. Он заявил, что за этой партией якобы стоят спецслужбы России и представители запрещенной ранее в Молдавии партии «Шор». Наблюдатели отмечали достаточно сильные позиции ряда кандидатов от партии «Шор», представительница которой в этом году выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.

«Россия с помощью преступной сети перекачала в Республику Молдова более 1 млрд леев (около 52 млн евро), чтобы покупать голоса кандидатов в мэры городов и глав сельских администраций. Речь идет о разрушении государства и избирательных процессов, чтобы показать, что Молдавия не состоялась как государство», — утверждал премьер-министр, обратившись к гражданам страны на государственном и русском языках. По его словам, в расследовании органам безопасности Молдавии помогали спецслужбы Украины, Румынии и США.

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