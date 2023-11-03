По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ
22:10 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным канала, они прибыли в Египет через КПП «Рафах».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в Газе находятся 170 граждан республики и «Париж намерен их защитить».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.
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