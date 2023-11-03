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По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ

22:10 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция эвакуировала 34 своих граждан их сектора Газа. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МИД республики.

По данным канала, они прибыли в Египет через КПП «Рафах».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в Газе находятся 170 граждан республики и «Париж намерен их защитить».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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