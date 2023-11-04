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НОВОСТИ

Главу Еврокомиссии ожидают в Киеве с визитом 4 ноября - СМИ

22:40 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, посетит с визитом Киев. Как сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правительстве Украины, заявлений о начале переговоров о вступлении страны в ЕС во время поездки сделано не будет.

В пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с утверждением, что глава Еврокомиссии прибудет в Киев с «позитивными для Украины новостями» относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.

По сведениям источника «Страны», о переговорах про вступление Украины в ЕС пока говорить слишком рано — сначала должна быть получена позитивная оценка выполнения рекомендаций. «Но и это тоже будет не завтра, а на следующей неделе. А завтра должен быть какой-то оптимистичный сигнал», — сказал собеседник издания.

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