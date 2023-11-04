Главу Еврокомиссии ожидают в Киеве с визитом 4 ноября - СМИ
22:40 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с утверждением, что глава Еврокомиссии прибудет в Киев с «позитивными для Украины новостями» относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.
По сведениям источника «Страны», о переговорах про вступление Украины в ЕС пока говорить слишком рано — сначала должна быть получена позитивная оценка выполнения рекомендаций. «Но и это тоже будет не завтра, а на следующей неделе. А завтра должен быть какой-то оптимистичный сигнал», — сказал собеседник издания.
НОВОСТИ
- 22:10 03.11.2023
- По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ
- 21:10 03.11.2023
- Помощь Киеву сокращается из-за отсутствия в бюджете США новых средств - СМИ
- 20:30 03.11.2023
- Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии
- 20:10 03.11.2023
- Палестина получит еще 65 млн долларов от Японии в качестве гуманитарной помощи
- 17:40 03.11.2023
- Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки
- 17:12 03.11.2023
- Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ
- 17:00 03.11.2023
- Украина должна будет вернуть 27,6 млрд евро из 29,6 млрд экономической помощи ЕС
- 16:48 03.11.2023
- Сбер оформит потребкредиты клиентам на особых условиях во время акции Зеленый день
- 16:32 03.11.2023
- Украина продает оружие на Ближней Восток, в том числе талибам, заявил Путин
- 16:12 03.11.2023
- Украина была сформирована только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать