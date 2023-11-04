0
0
62
НОВОСТИ

Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа

08:40 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами палестинского сопротивления происходят на севере сектора Газа в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез» и на Западном берегу реки Иордан. Об этом телеканал Al Mayadeen.

По его данным, «интенсивные израильские артиллерийские обстрелы и жестокие боестолкновения завязались между силами сопротивления и израильской армией в районе контрольно-пропускного пункта „Эрез“ на севере сектора Газа».

Кроме того, телеканал сообщает о боестолкновениях отрядов палестинского сопротивления с израильскими военными к востоку от Наблуса на Западном Берегу реки Иордан и в городе Бейт-Сахур в Вифлееме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 04.11.2023
Четыре БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями
0
35
08:50 04.11.2023
Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов
0
56
08:30 04.11.2023
США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией — NBC
0
98
22:40 03.11.2023
Главу Еврокомиссии ожидают в Киеве с визитом 4 ноября - СМИ
0
564
22:10 03.11.2023
По сообщению МИД Франции из Газы эвакуированы 34 француза - СМИ
0
610
21:10 03.11.2023
Помощь Киеву сокращается из-за отсутствия в бюджете США новых средств - СМИ
0
738
20:30 03.11.2023
Партию "Шанс" отстранили от выборов и обвинили в угрозе безопасности Молдавии
0
748
20:10 03.11.2023
Палестина получит еще 65 млн долларов от Японии в качестве гуманитарной помощи
0
706
17:40 03.11.2023
Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки
0
787
17:12 03.11.2023
Путин назвал свинством попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром в РФ
0
836

Возврат к списку