Тяжелые бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ идут на севере сектора Газа

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами палестинского сопротивления происходят на севере сектора Газа в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез» и на Западном берегу реки Иордан. Об этом телеканал Al Mayadeen.

По его данным, «интенсивные израильские артиллерийские обстрелы и жестокие боестолкновения завязались между силами сопротивления и израильской армией в районе контрольно-пропускного пункта „Эрез“ на севере сектора Газа».

Кроме того, телеканал сообщает о боестолкновениях отрядов палестинского сопротивления с израильскими военными к востоку от Наблуса на Западном Берегу реки Иордан и в городе Бейт-Сахур в Вифлееме.